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Serie A, oggi Atalanta-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

| 12 Ottobre 2026 08:03 | 0 commenti

Serie A, oggi Atalanta-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 ottobre, la squadra di Maurizio Sarri ospita alla New Balance Arena il Venezia, in uno dei posticipi del sesto turno di campionato. Dopo il ko con la Juve prima della sosta, i bergamaschi vanno a caccia dei tre punti contro i lagunari, ancora ultimi in classifica a zero punti.  

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Venezia, in campo alle 18:  

Atalanta (4-3-3) Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Elmas, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri 

Venezia (3-5-2) Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa 

La partita tra Atalanta e Venezia sarà visibile in diretta su Dazn e in streaming sull’app di Dazn.  

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