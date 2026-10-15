Mattarella: giornate nazionali vertiginosamente aumentate, esorto a contenerle

Roma, 15 ott. (askanews) – Le leggi che istituiscono le giornate nazionali sono “vertigionosamente aumentate” di qui “l’esortazione” da parte del Presidente della Repubblica a “contenere in termini ragionevoli” questa tendenza. Lo scrive il presidente Sergio Mattarella nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere in cui annuncia la promulgazione della legge istitutiva della “giornata nazionale del riciclo della Carta”, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso.

“Desidero tuttavia far presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei: nelle ultime tre Legislature ne sono state approvate – istituendo le relative giornate – trentasei, di cui venti nel corso di questa Legislatura” scrive il capo dello Stato.

“Avverto quindi l’esigenza di esortare a contenere in termini ragionevoli la tendenza ad accrescere i giorni dedicati, il cui numero, del resto, rende ormai sostanzialmente impossibile nei fatti un’autentica efficacia delle loro previsioni, che potrebbero essere adeguatamente perseguite mediante strumenti diversi dalla legge”, conclude.