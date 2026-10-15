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Mondiali ciclismo su pista, Italia d’argento a Shanghai nell’inseguimento a squadre maschile

| 15 Ottobre 2026 15:33 | 0 commenti

Mondiali ciclismo su pista, Italia d’argento a Shanghai nell’inseguimento a squadre maschile

Italpress, Sport Italpress
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SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti si è arreso in finale alla Danimarca, campione del mondo in carica. I danesi hanno chiuso in 3’40″865, precedendo gli italiani, autori di un tempo di 3’45″596, con un distacco di 4″731. Per l’Italia è la prima medaglia nella rassegna iridata.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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