Rava: con Fearless Five non faccio talent scout, ma musica collettiva

Roma, 15 ott. (askanews) – Enrico Rava ha presentato alla Casa del Jazz a Roma il suo nuovo disco “Corners”, in uscita il 16 ottobre: una chiacchierata con il direttore Luciano Linzi e Roberto Catucci, coordinatore della programmazione artistica, per parlare della sua nuova registrazione ECM in co-produzione con Parco della Musica Records, realizzata dal suo nuovo quintetto “Fearless Five”, che prende il nome dall’omonima composizione del 1978 del gigante della tromba italiana e internazionale, oggi 87 anni, con il quartetto di allora.”Io non faccio il talent scout, è l’ultima delle mie preoccupazioni”, ha ribadito. “Mi piace stare con loro, mi piace sentirli suonare, mi piace suonare con loro, sento che c’è un’intesa molto forte anche tra di loro”, ha sottolineato.Il decano del jazz italiano e internazionale si è circondato di una nuova generazione di musicisti italiani, tre su quattro intervenuti all’incontro – Evita Polidoro (batteria, voce), Matteo Poggi (trombone) e Francesco Ponticelli (contrabbasso), mentre Francesco Diodati (chitarra) ha mandato un video messaggio e già collaborava con l’artista – un gruppo che si è formato durante un concerto improvvisato a Roma nel 2022.Nel 2024 il disco “Enrico Rava Fearless Five” (registrato alla Casa del Jazz e pubblicato dalla Parco della Musica Records) ha vinto il Top Jazz come miglior disco e migliore formazione dell’anno. “Corners”, che vede ospite anche il sassofonista statunitense Joe Lovano, è il primo disco del gruppo per la storica casa discografica ECM. Ma non sono solo gli artisti giovani a creare l’intesa con Rava: “Qualche anno fa chiamavo a suonare con me Dino Piano, che di anni ne aveva 90, suonava il trombone a pistoni ed era fantastico”, ha ricordato Rava. “Per me quello che importa è trovare dei musicisti che più o meno abbiano una visione della musica non lontana dalla mia, per cui ci sia questa idea di darsi input reciproci, di creare una musica collettiva”. ha spiegato.Nel disco brani originali di Rava, Lovano e di tutti i membri dei Fearless Five: “Tra l’altro, sono intelligenti ma fino a un certo punto, perché non si sono messi d’accordo, tipo io porto un pezzo veloce… No, hanno portato tutti delle ballad, però ci stanno bene”, ha concluso. “Corners” è stato registrato tra il 21 e il 23 luglio 2025 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e prodotto da Manfred Eicher. L’album è una co-produzione ECM/Parco della Musica Records. Servizio di Stefania Cuccato -Montaggio Alessandra Franco -Con immagini askanews