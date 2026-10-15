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Tennis, Wta Wuhan: Paolini cede di schianto a Kartal, out agli ottavi di finale

| 15 Ottobre 2026 15:33 | 0 commenti

Tennis, Wta Wuhan: Paolini cede di schianto a Kartal, out agli ottavi di finale

Italpress, Sport Italpress
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WUHAN (CINA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è stata eliminata agli ottavi di finale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 4.088.211 dollari che sta entrando nel vivo sui campi in cemento di Wuhan, in Cina.

La 30enne di Bagni di Lucca, n.33 del ranking e 15 del seeding, dopo aver superato all’esordio la mancina ceca Sara Bejlek (n.20 WTA) ed essersi ripetuta contro l’altra ceca Nikola Bartunkova (n.29 WTA), è stata battuta dalla britannica Sonay Kartal, n.170 WTA (in gara con il ranking protetto: era n.44 poco più di un anno fa) in due set con il punteggio di 6-2, 6-0.

Ai quarti, la Kartal affronterà l’ucraina Elina Svitolina, n.6 WTA e quinta testa di serie.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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