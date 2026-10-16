Affari tuoi, Marina da Sassari torna a casa a mani vuote. De Martino: “Potevamo salvare la partita al novantesimo”

(Adnkronos) – Serata povera di premi quella di ieri, giovedì 15 ottobre, ad Affari

Tuoi. Protagonista della puntata dello show di Rai 1 è stata Marina da

Sassari, ex bancaria ora in pensione, che ha preso come primo il pacco numero 5 (quello del giorno del suo compleanno), ma che alla fine è tornata a casa a mani vuote.

Accompagnata dalla figlia Federica, Marina non ha avuto dalla sua parte la fortuna. Al termine della puntata, nel corso della quale ha eliminato quasi subito tutti i pacchi più pesanti, quelli con i premi importanti, dai 200mila euro ai 75mila e ai 30mila euro, ha scelto un cambio con il pacco numero 8 all’interno del quale c’era “ballerina”, per cui neanche Martina

Miliddi ha potuto esibirsi. “Martina eri qui, recuperiamo domani”, ha detto Stefano Martino. Rimasta con tutti pacchi blu, l’unica speranza per Marina sarebbe stata la Regione Fortunata.

Ma anche in questo caso non le è andata bene. La concorrente di Affari Tuoi ha scelto prima la Toscana per tentare di conquistare 100mila euro e poi la Calabria per il premio da 50mila euro, anche se la figlia Federica avrebbe preferito puntare sul Trentino﻿-Alto Adige. “Non ci posso credere”, ha esclamato De Martino prima di svelare che la regione fortunata era proprio il Trentino Alto-Adige. Per cui al conduttore non è rimasto che chiudere la trasmissione con un commento amaro: “Potevamo salvare la partita al novantesimo. Pazienza, abbiamo giocato col sorriso”.