Agroalimentare, Bontiamo presenta il marchio e annuncia l’acquisizione del caseificio di Gavasseto

(Adnkronos) –

Bontiamo, azienda di Bibbiano (Reggio Emilia) con un’offerta di Parmigiano Reggiano, burro e snack da forno, ha presentato ufficialmente il proprio marchio e ha annunciato l’acquisizione del caseificio di Gavasseto e Roncadella, alle porte di Reggio Emilia, con ingresso operativo dal 1° gennaio 2027. Nel corso della serata, alla Tenuta di Roncolo Venturini Baldini, l’azienda ha presentato anche un premio dedicato alla qualità del latte conferito dagli allevatori.

Bontiamo è l’evoluzione di Armonie Alimentari, nata nel 2014 con Parmonie, snack da forno a base di Parmigiano Reggiano. L’offerta si è ampliata con il Parmigiano Reggiano nel 2017 e con il burro nel 2019. Nel 2025 è stato aperto un centro di grattugia e confezionamento.

“Con Bontiamo abbiamo trovato l’identità sulla quale vogliamo investire per il futuro dell’azienda. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato sugli impianti per la produzione del burro, sul nuovo impianto di grattugia, sui prodotti e sulle confezioni. Questi investimenti ci hanno aiutato a definire ciò che siamo oggi. Gavasseto è uno dei fondamenti su cui continueremo a costruire questo percorso. Con il premio vogliamo riconoscere il lavoro degli allevatori che si distinguono per la qualità del latte conferito”, ha dichiarato Gabriele Menozzi, amministratore delegato di Bontiamo.

Il progetto per Gavasseto e Roncadella prevede la prosecuzione della produzione di Parmigiano Reggiano e interventi di ampliamento di natura conservativa. La filiera di Bontiamo comprende anche una società agricola nell’Appennino reggiano, dalla quale proviene parte del latte.

Bontiamo ha presentato anche un premio per gli allevatori che conferiscono il latte all’azienda. Il riconoscimento valorizzerà chi si distingue per la qualità, sostenibilità e benessere animale, senza penalità per gli altri conferenti. La classifica annuale e i criteri di valutazione saranno definiti e validati da Sgs, ente di certificazione internazionale, scelto per garantire una valutazione indipendente. Il regolamento sarà inviato agli allevatori entro la fine del 2026, con criteri noti in anticipo e uguali per tutti.

La gamma di Parmigiano Reggiano comprende il classico, quello da prati stabili, di vacca rossa e di vacca bruna, oltre alle lunghe stagionature da 40 a oltre 80 mesi. Sono presenti anche il grattugiato fresco in confezione richiudibile e le punte stagionate 24 mesi. L’assortimento di burro comprende il classico 82%, il senza lattosio, il burro da centrifuga, il salato, il biologico e quello da pasticceria, con formati dal panetto ai blocchi per uso professionale. Parmonie, gli snack con cui è iniziata l’attività dell’azienda, sono preparati con tre ingredienti: Parmigiano Reggiano, farina e olio d’oliva.