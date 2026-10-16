Atalanta-Pafos 3-1: Elmas, Raspadori e Scamacca firmano il successo al debutto europeo

(Adnkronos) – Esordio da applausi per l’Atalanta nella fase campionato di Conference League. Alla Dea bastano appena 46 secondi per sbloccare il risultato contro il Pafos alla New Balance Arena: il vantaggio porta la firma di Elmas, che griffa l’1-0 al termine di una bella azione orchestrata da Raspadori e rifinita dal velo di Scamacca. È lo stesso Raspadori a raddoppiare dal dischetto al 18′, trasformando il rigore conquistato da Zalewski, ma nell’occasione è costretto a lasciare il campo per infortunio.

Prima dell’intervallo arriva anche il guizzo di Scamacca (44′), che completa un primo tempo da incorniciare per i nerazzurri. Poche emozioni nella ripresa: da segnalare, nel finale, il gol del Pafos con Biel all’88’. Dea a quota 3, per Sarri arrivano i primi punti della campagna europea.