Carburanti, Conte in Campania incontra autotrasportatori in sciopero

Roma, 16 ott. (askanews) – Prima di arrivare a Nola alla presentazione del suo libro, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha incontrato il presidio di autotrasportatori in sciopero sulla strada provinciale all’altezza di Maddaloni. Lo riferiscono fonti del Movimento, precisando che il leader 5 stelle ha ascoltato le loro ragioni e si è confrontato sulle urgenze più imminenti e i provvedimenti ritenuti necessari dai lavoratori.

“Non lascerò che la vostra voce e le vostre urgenze siano archiviate da questo governo”, ha detto il leader M5S. “Molti di voi sono schiacciati dal peso del carogasolio”, ha sottolineato l’ex premier che ha poi ricordato come “questa è una delle emergenze improcrastinabili per il paese, come anche le difficoltà che stanno incontrando gli agricoltori – anche loro in mobilitazione in questi giorni come voi”.

Insieme al presidente Conte, fanno sapere dal M5S, erano presenti in delegazione i deputati Carmela Auriemma e Dario Carotenuto, l’europarlamentare Danilo Della Valle e il coordinatore regionale per la Campania, Salvatore Micillo.