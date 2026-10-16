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Fmi stima inflazione eurozona 3,1% 2026, 2,8% 2027 e 2,2% 2028

| 16 Ottobre 2026 12:00 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 16 ott. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno l’inflazione media dell’area euro raggiunga il 3,1%, a fronte del 2,1% del 2025, per poi smorzarsi al 2,8% del 2027 e attenuarsi al 2,2% nel 2028. Le stime sono contenute in uno studio focalizzato sulle economie europee, e il 2,2% previsto sul 2028 e non lontano dall’obiettivo ufficiale della Bce che punta a un’inflazione media al 2% simmetrico sul medio termine.

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