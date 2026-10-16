Renault 5 E-Tech Electric, nuova gamma con autonomia fino a 430 km

ROMA (ITALPRESS) – Renault 5 E-Tech Electric aumenta l’autonomia delle due batterie Urban Range da 40 kWh e Comfort Range da 52 kWh, grazie alle migliorie aerodinamiche apportate (sottoscocca e nuovi retrovisori) e agli interventi di ottimizzazione dell’elettronica della batteria. Disponibile con le versioni Evolution e Techno ed abbinata ad un motore da 90 kW (120 cv), la batteria Urban Range da 40 kWh offre ora un’autonomia in ciclo WLTP fino a 315 km rispetto ai precedenti 312 km. Invece, la batteria Comfort Range da 52 kW, disponibile con le versioni Evolution, Techno e Roland-Garros, abbinata ad un motore da 110 kW (150 cv), offre ora un’autonomia in ciclo WLTP fino a 430 km rispetto ai precedenti 410 km. Renault 5 E-Tech Electric Urban Range da 40 kWh e Comfort Range da 52 kWh sono disponibili, rispettivamente, a partire da  28.150 nella versione Evolution e da  33.190 nell’allestimento Techno.

Sempre disponibile nella configurazione 95 cv/ 40 kWh, l’attuale versione Five di ingresso in gamma diventerà, tra qualche settimana, più potente, efficiente e versatile. L’odierno gruppo motopropulsore sarà, infatti, sostituito dal nuovo motore da 80 kW/ 110 cv compatto e leggero, appartenente alla stessa famiglia di quello di Twingo E-Tech Electric. Sarà alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 36,5 kWh dotata di tecnologia cell-to-pack, che consente di ottimizzare la densità energetica offerta rispetto alle dimensioni e al peso. Il tutto per un’autonomia in ciclo WLTP fino a 305 km, senza rinunciare alla vivacità, in quanto è possibile passare da 0 a 50 km/h in soli 3,5 secondi, per una guida piacevole e reattiva. Per una maggiore versatilità, oltre al caricabatterie di bordo in corrente alternata da 6,6 kW, la nuova versione Five prevederà di serie anche un caricabatterie in corrente continua da 80 kW che consentirà il rifornimento alle stazioni di ricarica rapida. La versione sarà prossimamente aperta agli ordini.

A livello di colori e materiali, la nuova gamma Renault 5 E-Tech Electric si arricchirà, tra qualche settimana, della tinta di carrozzeria Rosso Passion, disponibile dalla versione Five, nonchè del colore Grigio Scisto Metallizzato, disponibile nelle versioni da Evolution a Roland-Garros. Per queste due tinte, ma anche per le altre, tra cui il Blu Notturno, saranno disponibili nuove varianti di personalizzazione, come il tetto Nero E’toilè e il profilo del tetto Rosso Alluminio o Warm Titanium. I cerchi Techno sono disponibili, in opzione, nella tinta warm titanium nella versione Techno.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

(ITALPRESS).