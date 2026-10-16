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Sciopero della scuola, oggi cortei in tutta Italia: a Roma schierato dispositivo sicurezza, a Torino slogan contro il governo

| 16 Ottobre 2026 16:03 | 0 commenti

Sciopero della scuola, oggi cortei in tutta Italia: a Roma schierato dispositivo sicurezza, a Torino slogan contro il governo

AdnKronos
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(Adnkronos) – Venerdì di fuoco da Nord a Sud per lo sciopero della scuola: non solo docenti e dirigenti sono scesi in piazza per chiedere un salario più equo, ma anche gli studenti stanno protestando. A Roma per la manifestazione ‘No Meloni day’ è stato schierato un massiccio dispositivo di sicurezza a viale Trastevere dove si trova il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Caos anche a Genova e Torino: qui otto persone identificate da polizia perché a volto coperto. A Treviso studenti fuggono da finestre istituto per unirsi a corteo, 10 fermati per cassonetti bruciati a Verona. 

 

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