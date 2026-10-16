Tesla: Musk svela la Roadster che vola, produzione prevista nel 2028

Milano, 16 ott. (askanews) – La nuova Tesla Roadster si solleva da terra, compie una rotazione in aria e atterra grazie a propulsori sviluppati con SpaceX. Elon Musk ha presentato nella notte con un evento in diretta su X dal centro prove dell’azienda aerospaziale a McGregor, in Texas, un prototipo della sportiva elettrica attesa da nove anni. Il patron di Tesla prevede di avviare la produzione nel 2028, dopo una lunga serie di rinvii. Durante la diretta, il contatore di X indicava oltre 700mila spettatori.

La Roadster sfida la forza di gravità: risale una grande rampa curva fino a correre a testa in giù, come sulle montagne russe, poi si stacca dalla struttura, compie una rotazione in aria e torna a terra. In un’altra prova salta sopra una serie di modelli Tesla con in mezzo un camion Semi. A rendere possibili queste acrobazie sono un sistema di aspirazione, che mantiene la vettura aderente alla rampa, e propulsori sviluppati con SpaceX che utilizzano getti di gas ad alta pressione per controllarne i movimenti in volo. “Quando affronti le curve sembra di violare le leggi della fisica”, ha affermato Musk.

Tesla ha mostrato anche un test di accelerazione da ferma a 60 miglia orarie, circa 100 chilometri orari, in 0,81 secondi. Si tratta di un record per una vettura in teoria stradale. E Musk promette prestazioni ancora superiori, scherzando sul fatto che l’unico limite potrebbe essere la resistenza del corpo umano ad accelerazioni così estreme: “non vogliamo certo provocare il distacco della retina di chi è a bordo”, ha detto scherzando. La velocità massima annunciata supera i 370 chilometri orari e l’autonomia dovrebbe oltrepassare i 480 chilometri con una carica.

Musk ha illustrato tre configurazioni: Performance, Thrust e Rocket. Quest’ultima, monoposto e riservata a clienti invitati da Tesla, è descritta come dotata di un sistema di volo completo. Non sono stati annunciati i prezzi di listino. Sul sito per le prenotazioni risultano invece depositi di 50mila dollari per la Performance e di 250mila per la Thrust, mentre la Rocket è prenotabile solo su invito. Restano da chiarire le condizioni di omologazione e di utilizzo su strada delle tecnologie mostrate.

La seconda generazione della Roadster era stata annunciata nel 2017, con l’obiettivo iniziale di avviare le consegne nel 2020. All’epoca Tesla prospettava un’autonomia di circa mille chilometri. Il nuovo modello, secondo Musk, sarà un’eccezione nella futura gamma sempre più orientata alla guida autonoma: una sportiva concepita per essere guidata dal cliente.