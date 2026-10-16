Truffa del falso carabiniere a un’anziana, due arresti a Lecce

LECCE (ITALPRESS) – Finti carabinieri contattano un’anziana e la convincono a consegnare i propri gioielli per evitare il carcere al figlio, ma il piano fallisce grazie all’intervento di un parente e al rapido inseguimento delle forze dell’ordine. I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato due uomini della provincia di Taranto, intercettati lungo la Tangenziale Ovest dopo il tentativo di raggiro a Lequile.

La truffa è scattata con la classica telefonata d’emergenza: la falsa notizia dell’arresto del figlio e la richiesta immediata di denaro o oggetti preziosi per farlo liberare. Sotto forte pressione emotiva, la donna ha preparato il bottino per consegnarlo ai sedicenti militari. A rovinare i piani dei malviventi è stato l’arrivo del nipote dell’anziana. Notata un’auto sospetta vicino a casa della nonna, il giovane è intervenuto mettendo in fuga i due raggiratori, che hanno abbandonato nel giardino la busta con i preziosi appena presi. Il parente ha subito chiamato il 112 e, restando in contatto con la Centrale Operativa, ha fornito gli spostamenti dei fuggiaschi.

Le gazzelle della Sezione Radiomobile di Lecce si sono messe sulle tracce del veicolo, bloccandolo nei pressi dello svincolo per Surbo Scalo. I gioielli, per un valore di circa 500 euro, sono stati interamente recuperati e restituiti alla donna. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Lecce “Borgo San Nicola” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Foto screenshot video ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).