Trump a Meloni: “Accordo con Putin è per tutto il mondo non per noi”

(Adnkronos) – “Nel complesso non è una gran cosa, ma è un accordo che riguarda il mondo. Non è un accordo per noi”. Donald Trump ha risposto così a una domanda del collaboratore dell’Adnkronos da Washington, Iacopo Luzi, che gli chiedeva un commento sulle parole di Giorgia Meloni, secondo cui l’accordo sul gasolio tra il presidente americano e il presidente russo Vladimir Putin è “troppo rischioso”. “Loro immetteranno sul mercato del diesel. Quindi è una buona cosa, è una buona cosa. Ma in realtà non è un accordo che ci riguarda direttamente. È un accordo globale” (VIDEO).

Due giorni fa Meloni al Senato aveva affermato che l’intesa su gasolio russo annunciata da Trump “è una scelta che considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo, e condividiamo, l’esigenza di contenere i prezzi dell’energia che pesano su famiglie e imprese, anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l’impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari”, aveva spiegato la premier.

Ieri poi Taylor Rogers, portavoce della Casa Bianca, rispondendo all’Adnkronos che gli chiedeva un commento sulle osservazioni della presidente del Consiglio, ha risposto: “Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro ottimo accordo per rifornire il mercato globale di ingenti quantità di diesel e far scendere i prezzi. Abbassare i prezzi per gli agricoltori, gli autotrasportatori e le famiglie americane – ha sottolineato – resta una priorità assoluta per il Presidente, che nel frattempo esorta entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina a cessare gli attacchi contro le raffinerie, che fanno aumentare i costi e danneggiano i consumatori americani”.