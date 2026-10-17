Carburanti, Schlein rinnova proposta Pd: tetto dinamico ai prezzi

Roma, 17 ott. (askanews) – “Noi abbiamo fatto anche ieri una proposta, che peraltro abbiamo ripreso perché è una proposta della Faib Confesercenti e di Fegica, ed è una proposta chiara, che chiede un tetto al prezzo dei carburanti”. Lo ha ribadito la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti nel corso della manifestazione La via maestra in corso a Roma.

“Un tetto dinamico – ha spiegato – fissato con criteri oggettivi, temporaneo per 90 giorni, verificato ogni 15, tutelando l’approvvigionamento e avendo un ruolo per il garante dei prezzi per capire quando ci sono le condizioni eccezionali per farlo partire. Un price cap, un tetto al prezzo dei carburanti: perché agricoltori, autotrasportatori, pescatori, lavoratori della logistica stanno bloccando il Paese, stanno bloccando il Sud perché non riescono più a tirare avanti e servono – ha concluso Schlein – risposte immediate”.