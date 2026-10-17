Cortei, Landini: chi va in piazza per fare casino danneggia diritto manifestare

Roma, 17 ott. (askanews) – “Noi oggi a Roma eravamo in 100mila, non è successo assolutamente nulla: gente pacifica, volto scoperto. Penso che chi va in piazza con volto coperto e per fare casino in realtà sta danneggiando anche il diritto di manifestare di tutte le altre persone, c’è il rischio che anziché parlare di 100mila persone che oggi a Roma hanno chiesto di cambiare la politica tutti parlino di quello…” Lo ha detto Maurizio Landini, segretario della Cgil, ospite della trasmissione L’Elefante su Rai3.

“Penso che queste forme – ha aggiunto, commentando gli scontri di oggi nei cortei a Milano e in altre città – siano forme assolutamente non accettabili, sbagliate, che vanno assolutamente condannate. Dopo di che bisogna fare attenzione e capire qual è la rabbia sociale che c’è, cioè l’altro tema è capire perché c’è una rabbia sociale che sta crescendo”