Cortei, Salvini: guerriglia urbana da vigliacchi e criminali

Roma, 17 ott. (askanews) – “Vigliacchi e criminali! Guerriglia urbana nelle piazze, negozi e auto danneggiati, poliziotti aggrediti”. Lo ha scritto sui suoi canali social il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega.

“Il Parlamento approvi subito la proposta della Lega: chi organizza una manifestazione o un corteo deve depositare una cauzione economica personale e, in caso di danni a beni pubblici o privati, ne risponde direttamente. CHI ROMPE, PAGA! (maiuscole dell’autore, ndr)”, ha concluso.