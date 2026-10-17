X
<
>

Milano, bottiglie e tavolini contro la polizia: corteo ‘Italia in Piazza’ spezzato in due, feriti

| 17 Ottobre 2026 19:03 | 0 commenti

Milano, bottiglie e tavolini contro la polizia: corteo ‘Italia in Piazza’ spezzato in due, feriti

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Bombe carta e fumogeni. Così è partito il corteo convocato da ‘Italia in Piazza’ a Milano. Poco dopo l’avvio della manifestazione, in via Broletto si sono registrati lanci di bottiglie e oggetti contro gli agenti di polizia schierati sul posto.  

Secondo quanto apprende Adnkronos, dopo una breve carica di alleggerimento il corteo è stato spezzato in due: una parte dei manifestanti è rimasta bloccata in via Broletto, mentre l’altra si trova in piazza Duomo.  

La via dove è bloccata la manifestazione – secondo quanto apprende AdnKronos – è circondata dal dispositivo di sicurezza della polizia che non consente di entrare ma solo di uscire. 

A quanto apprende l’AdnKronos, in via Broletto sarebbero stati lanciati tavolini, petardi e ancora bombe carta contro gli agenti in tenuta antisommossa. La polizia avrebbe reagito con delle cariche. Ci sarebbero feriti. La situazione al momento è più tranquilla, ma resta tesa. Si odono distintamente alcuni manifestanti cantare “Tout le monde déteste la police”. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA