Milano, bottiglie e tavolini contro la polizia: corteo ‘Italia in Piazza’ spezzato in due, feriti

(Adnkronos) – Bombe carta e fumogeni. Così è partito il corteo convocato da ‘Italia in Piazza’ a Milano. Poco dopo l’avvio della manifestazione, in via Broletto si sono registrati lanci di bottiglie e oggetti contro gli agenti di polizia schierati sul posto.

Secondo quanto apprende Adnkronos, dopo una breve carica di alleggerimento il corteo è stato spezzato in due: una parte dei manifestanti è rimasta bloccata in via Broletto, mentre l’altra si trova in piazza Duomo.

La via dove è bloccata la manifestazione – secondo quanto apprende AdnKronos – è circondata dal dispositivo di sicurezza della polizia che non consente di entrare ma solo di uscire.

A quanto apprende l’AdnKronos, in via Broletto sarebbero stati lanciati tavolini, petardi e ancora bombe carta contro gli agenti in tenuta antisommossa. La polizia avrebbe reagito con delle cariche. Ci sarebbero feriti. La situazione al momento è più tranquilla, ma resta tesa. Si odono distintamente alcuni manifestanti cantare “Tout le monde déteste la police”.