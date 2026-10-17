Napoli, ad un esponente della Camorra sequestrati beni per un milione di euro

NAPOLI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha sequestrato beni per un valore stimato di circa un milione di euro appartenenti a un affiliato ad un noto clan camorristico operante nell’area nord di Napoli.

L’uomo, residente a Casavatore, è stato già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso e pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti e di armi. Il provvedimento è scaturito da un’articolata attività di indagine patrimoniale condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, in collaborazione con il Commissariato di Frattamaggiore, che ha evidenziato una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti immobiliari effettuati.

Il sequestro ha interessato un intero fabbricato residenziale plurifamiliare, sviluppato su più livelli, ultimato e abitato, con annesse aree pertinenziali, ubicato nel comune di Casandrino. Il fabbricato era formalmente intestato alla figlia dell’uomo e realizzato su un terreno originariamente acquistato dalla moglie.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).