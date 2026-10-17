Pobega illude il Bologna, l’Inter vince 3-1 in rimonta al Dall’Ara

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Inter dimentica in fretta la delusione europea e si rituffa sul campionato, vincendo per 3-1 in rimonta contro il Bologna. L’iniziale vantaggio firmato da Pobega è stato pareggiato prima dell’intervallo da Thuram: Carlos Augusto e Bonny, invece, hanno timbrato il cartellino nella ripresa. Tre punti pesanti per i nerazzurri, protagonisti di un gran secondo tempo dopo le difficoltà del primo. Anche al Dall’Ara, infatti, l’Inter ha evidenziato le solite difficoltà difensive.

Per la sesta volta in stagione i ragazzi di Chivu si sono ritrovati in svantaggio, subendo la rete di Pobega dopo appena dieci minuti. Sull’azione dell’1-0, Luis Henriquez si fa scippare colpevolmente il pallone da Pobega che si invola verso la porta e batte Martinez con un potente sinistro, anticipando i tentativi di chiusura di Bisseck e Akanji. L’Inter fa la partita, ma la squadra più pericolosa rimane il Bologna che si ripresenta in area avversaria anche con Bernardeschi e Cambiaghi. Al 40′, invece, Pobega sfiora la doppietta personale, colpendo la traversa dopo l’ennesima azione ben confezionata dai rossoblù.

I padroni di casa sembrano in controllo, ma gli ospiti colpiscono all’improvviso al tramonto del primo tempo: Thuram raccoglie in area l’assist dalla destra di Barella e svetta di testa, timbrando l’1-1. Nel recupero Skorupski compie anche un miracolo sul tentativo ravvicinato di Esposito. Nella ripresa l’Inter è più padrona del gioco e confina il Bologna nella propria metacampo. Al 61′ i nerazzurri reclamano un rigore, a seguito di un contatto in area tra Thuram e l’ex compagno Darmian: per Doveri il tocco è troppo lieve e il numero 9 meneghino viene ammonito per simulazione. Con merito, però, gli ospiti trovano la rete del sorpasso che viene confezionata dal subentrato Carlos Augusto: dopo una manciata di secondi dal suo ingresso, il brasiliano raccoglie sottoporta l’assist di Zielinski, segnando in tap-in. Al 76′ Sucic ha la chance per chiudere la pratica, ma incredibilmente a porta vuota manda la sfera sul palo. A segnare allora il 3-1 finale ci pensa Bonny (su assist di Carlos Augusto) all’83’ dopo essersi già visto annullare un gol due minuti prima.

Ennesima rimonta per l’Inter che si conferma leader della Serie A con 19 punti. Il Bologna, invece, rimane a quota 5: buoni segnali per Palladino nel primo tempo, ma il tecnico campano dovrà lavorare sulla tenuta della squadra nei novanta minuti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 6; Darmian 5.5, Casale 5.5, Theate 6 (18′ st Helland 6); Zortea 6, Ferguson 6, Pobega 7 (31′ st Moro 5.5), Miranda 6.5; Bernardeschi 6.5, Piccoli 6 (30′ pt Enem 5.5), Cambiaghi 6 (31′ st Dovbyk 5.5). In panchina: Pessina, Happonen, Vitik, De Silvestri, Alhassane, Heggem, El Azzouzi, Libra, Amondarain, Mbangula, Odgaard. Allenatore: Palladino 6.

INTER (3-5-2): Josep Martinez 6; Bisseck 5.5, Akanji 5.5, Bastoni 6; Luis Henrique 4.5 (24′ st Diouf 6.5), Barella 6, Zielinski 6.5 (35′ st Calhanoglu sv), Sucic 5.5, Dimarco 6 (24′ st Carlos Augusto 7.5); Esposito 5.5 (13′ st Bonny 7), Thuram 7 (35′ st Mkhitaryan sv). In panchina: Di Gennaro, Provedel, Bovio, Spence, Stankovic, Mosconi. Allenatore: Chivu 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

RETI: 10′ pt Pobega, 44′ pt Thuram, 24′ st Carlos Augusto, 38′ st Bonny.

NOTE: Pomeriggio sereno, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Theate, Esposito, Pobega, Thuram, Miranda, Bernardeschi, Carlos Augusto. Angoli: 0-0. Recupero: 2’+1, 4′.

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