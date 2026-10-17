Serie A, oggi Roma-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 17 ottobre, i giallorossi affrontano il Genoa – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella settima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla remuntada subita in Champions League dal Real Madrid, che si è imposto per 4-3, mentre nell’ultimo turno di Serie A aveva pareggiato 0-0 con il Como al Sinigaglia. Quella di De Rossi invece aveva trovato la prima vittoria stagionale battendo al Ferraris la Fiorentina per 2-1.

La sfida tra Roma e Genoa è in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Castro. All. Gasperini.

Genoa (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Traoré, Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW r dulla piattaforma web di Dazn.