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Allegri non dirige l’allenamento dopo il ko del Napoli a Venezia. Cosa è successo

| 18 Ottobre 2026 18:03 | 0 commenti

Allegri non dirige l’allenamento dopo il ko del Napoli a Venezia. Cosa è successo

AdnKronos
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(Adnkronos) – Dopo il match del Penzo dove il Napoli è stato battuto dal Venezia 1-0, gli azzurri sono tornati oggi ad allenarsi al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di Champions League, martedì alle 21:00 al Maradona contro il Bodo Glimt. Non ha preso parte alla seduta di allenamento il tecnico dei partenopei Massimiliano Allegri, colpito da uno stato influenzale.  

Mentre i giocatori che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno effettuato lavoro di scarico, il resto del gruppo è stato impegnato in un lavoro individuale e successivamente in una sessione aerobica.  

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