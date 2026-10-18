Centrosinistra, Schlein: allargare ancora, non restringere l’alleanza

Roma, 18 ott. (askanews) – “Noi siamo pronti, possiamo cominciare anche subito basta che siamo tutti e che non lo facciamo da soli. Mi spiego: il programma va costruito insieme a tutta l’alleanza progressista che già governa insieme nelle regioni e con tutti coloro che vogliono contribuire. Cioè possiamo e dobbiamo allargare ancora, non restringere”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione introduttiva dell’assemblea nazionale del Pd alla Nuvola dell’Eur.

“E per noi è irrinunciabile – ha proseguito – che insieme agli altri alleati individuiamo un modo perché questo percorso non si faccia chiusi nelle stanze dei partiti, ma tra la gente, tra le persone, nel confronto con le categorie produttive, , con il terzo settore, il mondo associativo, nel confronto con i nostri sindaci e amministratori che hanno tanto da dire nella costruzione programmatica dell’alternativa”.