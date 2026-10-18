Cortei, Schlein: inaccettibaile violenti siano usati per oscurare le proteste

Roma, 18 ott. (askanews) – “Le persone che sono salite su questo palco non c’entrano niente con i violenti e con i delinquenti che hanno messo a ferro e fuoco città e ferito gli agenti delle forze dell’ordine. Come non c’entriamo niente noi, che le abbiamo sempre condannate le violenze, da qualunque parte venissero”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, citando le voci dei rappresentanti delle proteste che l’hanno preceduta negli interventi all’assemblea nazionale del Pd alla Nuvola dell’Eur.

“E però è inaccettabile – ha aggiunto – che si usino i violenti per coprire la voce di migliaia e migliaia di persone che pacificamente stanno protestando in tutta Italia per il carovita, per il caro affitti, per il caro carburanti, perché non riescono più a vivere. Queste sono le voci che chi governa dovrebbe ascoltare invece che oscurare”, ha concluso.