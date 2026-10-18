Cortei, Tajani riunisce vertice Fi: rafforzare subito forze ordine a Milano

Roma, 18 ott. (askanews) – Si è tenuta questo pomeriggio una “riunione straordinaria” dei vertici di Forza Italia, presieduta dal segretario nazionale Antonio Tajani, alla luce degli episodi eccezionali di violenza a Milano e in altre città testimoniati costantemente sul posto dal Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego. Lo fa sapere Forza Italia, riferendo di “chiedere l’invio immediato di ulteriori unità delle forze dell’ordine e delle forze armate già dedicate al mantenimento della sicurezza, al fine di rafforzare anche i dispositivi di Strade Sicure e avere subito il controllo totale del territorio a difesa dei cittadini e degli esercizi commerciali”.

“Occorre inoltre pianificare – afferma il partito di Tajani- l’assunzione di nuovo personale delle forze di sicurezza e affrontare con la massima fermezza il tema del coinvolgimento dei minori nei disordini”. In particolare, “occorre dotare le forze dell’ordine degli strumenti regolamentari e normativi per procedere all’arresto dei minorenni, specie nei casi di devastazione e saccheggio, e accelerare l’iter legislativo delle norme che rendono più facilmente imputabili i minori tra 14 e 17 anni”.

Forza Italia “suggerisce anche la convocazione del Consiglio dei Ministri a Milano, quale segnale di presenza dello Stato e di vicinanza e solidarietà ai cittadini di Milano e agli esercenti ingiustamente danneggiati”. “Stigmatizza -infine- il comportamento e le dichiarazioni delle sinistre, che invece di condannare subito e in modo netto e inequivocabile le violenze, hanno soffiato e continuano a soffiare sul fuoco della protesta, in Italia come nel resto d’Europa, indicendo nuove manifestazioni senza riuscire ad arginare la criminalità delle frange violente. La cultura della sinistra nel segno della tolleranza e della generica “comprensione” del disagio sociale ha portato, a Milano e altrove, all’esplosione di violenza di questi giorni e degli ultimi mesi. Quindi, maggiore fermezza sul fronte del contrasto alla criminalità specie minorile, e promozione di una cultura dell’ordine e della sicurezza che cominci dalla solidarietà concreta alle donne e agli uomini in divisa che stanno svolgendo in queste ore, come sempre con coraggio e professionalità, la loro opera preziosa al servizio dei cittadini e dell’intera comunità nazionale”.