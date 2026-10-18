Milano ripiomba nel caos: vetrine sfondate, danneggiato un supermercato. In Questura 60 giovani. Meloni convoca per domani riunione su ordine pubblico

(Adnkronos) – Riparte la guerriglia in centro a Milano con centinaia di giovani che, dopo essersi dati appuntamento in piazza Duomo, si sono lanciati verso via Torino, infrangendo vetrine e pensiline del bus e lanciando per aria tutto quello che hanno trovato, dai secchioni ai tavolini all’aperto dei bar. Un vero e proprio assalto si è consumato ai danni del supermercato Carrefour, che, dopo l’irruzione, è stato anche saccheggiato.

Già 60 ragazzi, ma il numero sembra destinato a crescere, sono stati accompagnati in Questura a Milano. Provvedimenti che arrivano nella seconda giornata di protesta: nessun corteo organizzato, ma piccoli gruppetti incappucciati hanno iniziato a radunarsi in San Babila prima di lanciare oggetti contro le forze dell’ordine e spostarsi in via Torino. Si sono, poi, infilati in vie traverse per sfuggire a polizia e carabinieri, saltando sulle auto incolonnate e danneggiando i veicoli parcheggiati.

Polizia e carabinieri tentano di contenere i disordini. Un elicottero sorvola il cielo sopra piazza Duomo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per domani una riunione sull’ordine pubblico.

Piccoli gruppi e velocissimi. Arrivano, rompono, portano via e scappano. Una modalità con cui hanno messo a ferro e fuoco Milano ieri e che oggi i giovani scesi in piazza provano a replicare. Da San Babila hanno iniziato a tirar su cappucci e felpe, poi il lancio di oggetti (a vuoto) contro le forze dell’ordine, quindi la corsa lungo via Torino. I danni maggiori si registrano lungo via Torino con il Carrefour devastato.