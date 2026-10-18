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Scontri Milano, Landini: condanniamo azioni criminali, solidarietà a forze ordine

| 18 Ottobre 2026 20:39 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 18 ott. (askanews) – “Le violenze e i saccheggi che in queste ore stanno colpendo la città di Milano sono azioni criminali, gravi, inaccettabili e da condannare”. Così, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“Di fronte a tutto ciò – aggiunge – sento la necessità di esprimere il sostegno della Cgil alle forze di polizia dello Stato e all’amministrazione comunale che si trovano ad affrontare una situazione del tutto inedita e a dover garantire il rispetto della legalità e della convivenza civile”.

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