Scontri Milano, Landini: condanniamo azioni criminali, solidarietà a forze ordine

Milano, 18 ott. (askanews) – “Le violenze e i saccheggi che in queste ore stanno colpendo la città di Milano sono azioni criminali, gravi, inaccettabili e da condannare”. Così, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“Di fronte a tutto ciò – aggiunge – sento la necessità di esprimere il sostegno della Cgil alle forze di polizia dello Stato e all’amministrazione comunale che si trovano ad affrontare una situazione del tutto inedita e a dover garantire il rispetto della legalità e della convivenza civile”.