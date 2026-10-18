Serie A, oggi Fiorentina-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Serie A. Dopo il pari nell’ultimo turno di campionato contro la Roma e il ko in Champions contro il Feyenoord, a Rotterdam, la squadra di Fabregas affronta la Fiorentina al Franchi nella settima giornata di campionato oggi, domenica 18 ottobre. La squadra di Vanoli, terzultima a soli 4 punti, è reduce dal ko della scorsa settimana contro il Genoa e va a caccia dei tre punti per ripartire.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Como, in campo alle 15:

Fiorentina (4-2-3-1) De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie, Pellegrino. All. Vanoli

Como (4-2-3-1) Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

La partita tra Fiorentina e Como sarà visibile in diretta tv su Dazn e in streaming sull’app di Dazn.