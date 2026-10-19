Australia, deputata ferita gravemente in un attacco fuori dall’ufficio elettorale: sospetto arrestato

(Adnkronos) – La deputata australiana indipendente Helen Haines è stata ferita da un veicolo che l’ha travolta di fronte al suo ufficio elettorale in Wangaratta. La polizia di Victoria ha arrestato l’uomo che era alla guida dell’auto, all’interno della quale è stato anche sequestrato un coltello. L’attacco è stato confermato dal premier Anthony Albanese che ha parlato di “grave attacco”.

“Tutti i miei pensieri sono con Helen, la sua famiglia, amici, il suo team e la sua comunità in questo momento difficile”, ha detto il premier durante una conferenza stampa. Secondo la polizia, Heines è stata ferita “in modo grave” nell’attacco.