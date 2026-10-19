Christiana Ruggeri, Rai: “Profondo cordoglio, ha contribuito con passione e professionalità al lavoro del Tg2”

(Adnkronos) – La Rai esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa di Christiana Ruggeri, caporedattrice della redazione Scienze del Tg2, giornalista, scrittrice e autrice di reportage e approfondimenti che “hanno saputo raccontare con sensibilità e competenza temi di grande rilevanza”. Nel corso della sua lunga attività professionale, prima nella redazione Esteri e poi alla guida della redazione Scienze, “ha contribuito con passione e professionalità al lavoro del Tg2 – si legge in una nota -, distinguendosi anche per l’attenzione ai temi sociali, alla tutela degli animali e alla valorizzazione dei territori”.

“La Rai si stringe con commossa partecipazione alla redazione del Tg2, ai colleghi che hanno condiviso con lei il percorso professionale e ai suoi familiari, ai quali rivolge le più sentite condoglianze, con un pensiero particolare alla figlia”, conclude la nota.