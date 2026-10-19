Cinema, “Je so’ Pazzo” debutta in vetta al box office

Roma, 19 ott. (askanews) – “Je so’ Pazzo” conquista il box office italiano nel suo primo weekend di programmazione nelle sale, raggiungendo 1.533.139 euro di incasso complessivo e 192.978 presenze, confermandosi al primo posto.

Il film è stato presentato alla 21esima Festa del Cinema di Roma.

“Siamo entusiasti per il risultato ottenuto nel primo weekend dal bellissimo film di Nicola Prosatore. La bella sorpresa, che ha consentito al film di piazzarsi al primo posto del box office nel weekend d’uscita, è che ‘Je so’ pazzo’ ha funzionato benissimo in Campania ( 33% dell’incasso complessivo), ma è stato al primo posto per incasso anche nei cinema di tutta Italia. Ora ci prepariamo a un secondo fine settimana in cui le sale cresceranno e il passaparola positivo avrà il suo effetto” ha dichiarato Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution.

“Volevamo fare un film fedele alla filosofia artistica di Pino Daniele: un’opera di qualità capace di parlare al grande pubblico. Questo bellissimo risultato ci fa sperare di essere sulla strada giusta” ha commentato il produttore di Tartare Film, Filippo Valsecchi.

Diretto da Nicola Prosatore, con protagonista Massimiliano Caiazzo, il film racconta la formazione umana e artistica di Pino Daniele, restituendo sul grande schermo le radici, le emozioni e il talento di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale italiana.