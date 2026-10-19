Daniele Silvestri, a febbraio riparte dall’Europa “Canzoni a sdraio”

Roma, 19 ott. (askanews) – Dalla Spagna al Regno Unito, passando per Germania, Francia e Belgio, fino al ritorno nei teatri italiani. Daniele Silvestri rilancia nel 2027 “Canzoni a sdraio”, il progetto con cui ha riportato alla luce brani del proprio repertorio, rileggendoli attraverso arrangiamenti nuovi e una dimensione sonora intima e diretta. Canzoni, parole e testimonianze che appartengono al passato, ma che si fanno chiave di lettura del presente. Perché la musica può essere molto più di un’esperienza d’ascolto: può diventare una finestra sulla realtà.

Dopo il successo del tour estivo, l’artista sarà protagonista di due nuovi itinerari dal vivo: “Canzoni a sdraio in Europa”, a febbraio e marzo, e “Teatri a sdraio”, in Italia, tra marzo e maggio.

Il progetto si prepara a evolversi anche nella dimensione dello spettacolo, arricchendo il dialogo tra musica e racconto e aprendo nuove prospettive sulle canzoni e sui temi che attraversano il repertorio di Silvestri. Un percorso in cui la memoria, anche attraverso materiali e testimonianze del passato, può contribuire a interrogare l’attualità, dando vita a uno spettacolo che non si limita a riproporre brani, ma invita a riascoltarli alla luce del presente.

Al centro del progetto, nato attorno all’album ‘Canzoni a sdraio (Live in studio)’, pubblicato il 12 giugno per Epic Records / Sony Music Italy, c’è l’idea che le canzoni non abbiano una data di scadenza. Non brani dimenticati, ma composizioni che meritano una seconda vita e che, anche a distanza di anni, conservano la capacità di raccontare il presente.

Registrato in presa diretta, senza sovraincisioni, il disco, come il tour, rilegge i brani attraverso una formazione in trio che affianca Silvestri (voce, chitarre e pianoforte), a Davide Savarese (batteria e percussioni), e Marco Santoro (fagotto e tromba). Una scelta musicale che mette al centro le parole, le melodie e la relazione tra i musicisti, lasciando spazio anche alle imperfezioni e agli imprevisti che rendono unico ogni incontro dal vivo.

Dai brani risalenti agli anni Novanta alle composizioni più recenti, fino all’inedito “Sana e robusta Costituzione”, il progetto attraversa una scrittura che intreccia ironia, osservazione sociale e riflessione civile. Un percorso che conferma la cifra artistica di Silvestri e la sua capacità di rileggere il proprio repertorio facendo emergere nuovi significati attraverso arrangiamenti spogliati dell’impianto originale.

Il tour europeo “Canzoni a sdraio in Europa” partirà il 25 febbraio da Barcellona, al Teatre Aliança del Poblenou, per proseguire il 26 febbraio a Valencia, alla Sala Rambleta, e il 28 febbraio a Mallorca, al Teatre Inca. A marzo sono in programma le tappe del 4 a Berlino, al Frannz, del 6 a Parigi, al Bal Chavaux, del 10 a Bruxelles, all’Istituto Italiano di Cultura, già sold out, dell’11 marzo ancora a Bruxelles, al VK, e del 12 marzo a Londra, alla O2 Academy Islington.

Dal 23 marzo Silvestri tornerà invece a esibirsi in Italia con “Teatri a sdraio”, prodotto e organizzato da OTR Live. La tournée partirà da Trento, all’Auditorium Santa Chiara, per toccare il 24 marzo Torino, al Teatro Colosseo, il 25 marzo Genova, al Verdi Teatro, il 30 marzo Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, e il 31 marzo Firenze, al Teatro della Pergola.

Ad aprile sono previsti i concerti del 5 a Perugia, al Teatro Morlacchi, del 6 a Pescara, al Teatro Massimo, del 7 a Bari, al Teatro Petruzzelli, del 12 a Bologna, al Teatro Duse, del 14 a Venezia, al Teatro Goldoni, del 22 a Palermo, al Teatro al Massimo, e del 27 e 28 a Cagliari, al Teatro Massimo. Il tour si concluderà a Roma, al Teatro Argentina, con i due appuntamenti del 4 e 5 maggio.

Tutte le info su otrlive.it