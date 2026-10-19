Guerriglia a Milano, 32 arrestati: 23 sono minori. Per 174 fermo di prevenzione introdotto dal decreto sicurezza

(Adnkronos) – Sono 271 le persone accompagnate in questura a Milano per i disordini avvenuti ieri, di cui 60 stranieri e 220 minori. E’ quanto si apprende da fonti del Dipartimento di Ps. In totale sono 32 gli arrestati, di cui 13 stranieri e 23 minori, e 28 i denunciati di cui 15 stranieri e 23 minori. Dei 271 accompagnati in questura per 174 è scattato il fermo di prevenzione di polizia introdotto dall’ultimo decreto sicurezza (decreto 23 del 2026, articolo 11 bis). Al momento risultano 14 operatori feriti fra le forze di polizia, di cui 10 poliziotti e 4 agenti della polizia locale.

Dopo le 48 ore ad altissima tensione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per oggi una riunione sull’ordine pubblico.

Dopo un sabato di proteste e scontri, la giornata di domenica si è incendiata nel primo pomeriggio. Piccoli gruppi di incappucciati hanno iniziato a radunarsi in San Babila prima di lanciare oggetti contro le forze dell’ordine e spostarsi in via Torino tra un miniblitz e l’altro: i teppisti hanno devastato tutto quello che hanno trovato – vetrine, auto, pensiline – lanciando pietre, sedie e petardi e poi dandosi rapidamente alla fuga per ricominciare a devastare da un’altra parte. Una guerriglia continua nel cuore della città, tra via Torino, piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele, tra negozi saccheggiati e auto danneggiate. L’identikit generale dei responsabili è noto sin da sabato: tantissimi giovanissimi, italiani e stranieri, “quasi tutti vestiti di nero e molti travisati”, ha sintetizzato la Questura di Milano.

Sale a undici il numero di maggiorenni arrestati, tutti giovanissimi, per i quali la Procura di Milano chiede il carcere perché accusati, a vario titolo, di devastazione e saccheggio e resistenza pluriaggravata. Si tratta di due provvedimenti firmati da due diverse magistrate: sabato la pm Giovanna Cavalleri ha chiesto la convalida dell’arresto per cinque giovanissimi tra i 18 e i 20 anni (dovrà decidere il gip Fabrizio Filice), mentre la pm Aurora Stasi sta ultimando la richiesta di carcere per altri sei maggiorenni tutti coinvolti nella due giorni di guerriglia urbana a Milano di sabato scorso.