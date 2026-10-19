Imola, sveglia la moglie con un coltello e minaccia di ucciderla: arrestato

(Adnkronos) – Ha svegliato la moglie in piena notte puntandole un coltello e minacciando di ucciderla, poi ha tentato il suicidio lanciandosi da un ponte. E’ accaduto a Imola, nel Bolognese, dove i carabinieri hanno arrestato un 41enne per tentato femminicidio aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

I fatti risalgono a ieri notte, quando l’uomo all’improvviso ha svegliato la donna, minacciando di ucciderla per vecchi rancori, puntandole un coltello al petto e mostrandole anche un altro coltello da cucina ancora più grande. La vittima, mantenendo la lucidità, però, è riuscita a convincerlo a uscire di casa e a raggiungere in auto l’area del Parco delle Acque minerali, a ridosso dell’autodromo, dove l’uomo avrebbe dovuto compiere il delitto per, poi, suicidarsi. Arrivati sul posto, però, approfittando di un attimo di distrazione del marito, la vittima è riuscita a fuggire a piedi ed è stata soccorsa da un automobilista che l’ha accompagnata in caserma.

I carabinieri hanno attivato immediatamente il ‘Codice rosso’ e avviato le ricerche dell’uomo, rintracciato poco dopo, grazie anche a diverse segnalazioni giunte al 112, in via Pisacane mentre si trovava oltre la balaustra di un ponte. Nonostante l’intervento di un militare del Radiomobile, che dialogando con lui ha tentato in ogni modo di farlo desistere, l’uomo, delirando alcune frasi sulla donna, si è lanciato nel vuoto da un’altezza di circa 6 metri, finendo sul terrapieno sottostante. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Nell’area indicata dalla vittima, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli da cucina. Al termine delle formalità di rito, il 41enne è stato dichiarato in stato di arresto e, al momento, si trova piantonato in ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.