Ordini Btp Valore a 3,4 mld, per Btp Insieme 1,19 mld in primo giorno

Milano, 19 ott. (askanews) – Si è chiuso il primo giorno del doppio collocamento dei Btp Valore che ha registrato complessivamente una domanda pari a circa 4,6 miliardi di euro. Il titolo “tradizionale”, quello con cedole trimestrali e tassi crescenti step-up, ha raccolto ordini per 3,417 miliardi (con 103.212 contratti sottoscritti), mentre per il Btp Valore Insieme, che riconosce una maxi-cedola unica del 22,25% al termine dei 5 anni insieme al rimborso del capitale, le richieste sono state inferiori e pari a 1,188 miliardi (45.357 contratti).

I due titoli saranno in collocamento fino alle 13 di venerdì 23 ottobre.