Presidio di solidarietà del centrodestra dopo le violenze a Milano

Milano, 19 ott. (askanews) – “Maranza e centri sociali, pene esemplari per questi criminali”: è la scritta rossa e bianca su un mega striscione nero in testa al presidio convocato dal centrodestra in Piazza San Carlo a Milano dopo le devastazioni e i saccheggi avvenuti nel centro città nel fine settimana. L’iniziativa è stata organizzata per esprimere solidarietà ai cittadini, ai commercianti che hanno subito danni e alle forze dell’ordine ferite negli scontri. Su un altro striscione bianco la frase “Remigreremo tutti”.Circa un centinaio i partecipanti, mentre oltre al presidente del Senato Ignazio La Russa, presenti anche due dei tre aspiranti candidati a sindaco della coalizione: l’eurodeputata leghista Silvia Sardone e il deputato di Forza Italia Matteo Perego. Qualche momento di tensione si è vissuto nel momento in cui alcuni ragazzi hanno contestato i presenti, fatto esplodere qualche petardo e rivolto insulti a La Russa che in quel momento stava lasciando la piazza. Le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno fatto cordone intorno al presidio.