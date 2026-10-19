Roma, Cristina D’Avena e Silvestri cantano il grande cinema

Roma, 19 ott. (askanews) – Violini, violoncelli, flauti e trombe tra i palazzi, le grandi colonne sonore del cinema che risuonano nelle piazze, le melodie dei cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni. Il grande cinema torna a suonare sotto casa con due concerti gratuiti nelle periferie di Roma.

Venerdì 23 ottobre alle ore 21, a Labaro, protagoniste saranno Cristina D’Avena e Karima, mentre domenica 25 ottobre alle ore 18, a Villa Gordiani, arriverà Daniele Silvestri, nell’appuntamento inizialmente previsto per il 9 ottobre e rinviato a causa del maltempo.

Due quartieri, due appuntamenti e un’unica orchestra: quella da Camera di Perugia, diretta da Dario Vero, al centro del progetto “La grande musica dal vivo #sottocasatua – Le più famose colonne sonore della storia del cinema”, realizzato da Promu nell’ambito dei Concerti d’Estate 2026, con il sostegno dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Da Star Wars a Top Gun, passando per 007, Mission: Impossible e le indimenticabili melodie Disney, i grandi film internazionali escono dallo schermo e diventano musica dal vivo, là dove meno ci si aspetta di incontrare un’orchestra: nelle piazze, tra le case, nel cuore dei quartieri.

Il primo appuntamento è venerdì 23 ottobre alle ore 21 a Labaro, nel Municipio XV, nel piazzale di via Brembio, all’altezza del civico 97, antistante l’Istituto Biagio Pascal.

Ospiti speciali Cristina D’Avena e Karima: la prima, voce che ha accompagnato l’infanzia di milioni di italiani attraverso le sigle dei cartoni animati; la seconda, interprete dalla straordinaria vocalità, che ha dato voce anche a celebri brani Disney, da La principessa e il ranocchio a Mufasa – Il Re Leone.

Insieme all’Orchestra da Camera di Perugia, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra cinema e animazione, ricordi ed emozioni, attraverso melodie capaci di unire generazioni.

Le musiche del cinema e dell’animazione diventano così il filo di un racconto collettivo, tra ricordi che riaffiorano e nuove emozioni. Perché ci sono melodie che non appartengono a una sola generazione: passano di voce in voce, di casa in casa, e continuano a farci sognare.

Domenica 25 ottobre alle ore 18 sarà invece Villa Gordiani, ingresso lato viale della Venezia Giulia, nel Municipio V, a ospitare il concerto inizialmente programmato per il 9 ottobre e rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

L’Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Dario Vero, attraverserà alcune delle pagine più celebri della musica cinematografica: dalla marcia imperiale di Star Wars alle atmosfere di 007, dalle tensioni de Lo Squalo alle suggestioni di Inception, Top Gun, Mission Impossible e Interstellar. Un percorso che approderà poi all’universo Disney, tra fiabe, avventure e melodie capaci di attraversare le generazioni.

Ospite speciale Daniele Silvestri, cantautore tra i più originali della scena musicale italiana, che ha intrecciato più volte il proprio percorso artistico con il cinema, firmando musiche e canzoni originali per il grande schermo.

“Come negli anni scorsi, con le iniziative a Ostia, Don Bosco, Casal de’ Pazzi, continuiamo a portare concerti gratuiti nelle piazze lontane dal centro. La musica è cultura e siamo orgogliosi di presentare a Labaro e Prenestino due appuntamenti di intrattenimento e spettacolo a ingresso libero, con artisti come Daniele Silvestri, Cristina D’Avena, Karima e l’Orchestra da Camera di Perugia. È un progetto che abbiamo voluto fortemente, rispecchia l’idea di città che vogliamo: una Roma che non lascia indietro nessuno, dove la musica, l’arte, la cultura non sono privilegi di pochi ma diritti di tutti, a prescindere dalle condizioni economiche”. Così Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Il progetto fa parte dei Concerti d’Estate 2026, realizzato con il sostegno dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. L’ingresso a entrambi i concerti è gratuito fino a esaurimento posti.