Ruba gasolio dalle auto in sosta, 41enne denunciato a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Un uomo di 41 anni è stato denunciato dai Carabinieri a Pianura, quartiere di Napoli, con l’accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre prelevava gasolio da alcune auto in sosta utilizzando un tubo di plastica e una tanica. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio condotto dai militari della Compagnia di Bagnoli.

Nel corso delle verifiche sono emerse anche altre irregolarità. In via Comunale Napoli è stato individuato un appartamento allacciato direttamente alla rete elettrica nazionale, senza passare attraverso un contatore. Due uomini di 25 e 52 anni, entrambi residenti a Cavalleggeri d’Aosta, sono stati denunciati per aver esibito carte d’identità elettroniche manomesse. Denunciati anche un 47enne di Mergellina, sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente, e un 41enne trovato in via Coroglio nonostante fosse destinatario di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur). Durante il servizio è stato inoltre individuato un parcheggiatore abusivo. Sei persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e tre attività commerciali sono state sottoposte a controlli.

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