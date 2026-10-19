Vertice su manovra a P. Chigi, ok in Cdm slitta per trattativa con Ue su flessibilità

Roma, 19 ott. (askanews) – L’approvazione della manovra in Consiglio dei ministri slitta di qualche giorno, in attesa che si concluda il negoziato con la Commissione europea sulla possibilità di ottenere maggiori margini di flessibilità. E’ quanto emerso dal vertice convocato questa sera a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Alla riunione – durata circa due ore – hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Al centro dell’incontro – hanno riferito fonti di Palazzo Chigi – il confronto sulle priorità della manovra economica, sulle risorse disponibili e sulle misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori.

Nel corso del vertice è stato fatto il punto sulla trattativa in corso con l’Unione europea per ottenere maggiori margini di flessibilità. Proprio in considerazione del negoziato, l’approvazione del disegno di legge di Bilancio da parte del Consiglio dei ministri slitterà di qualche giorno (probabilmente all’inizio della prossima settimana), con l’obiettivo di definire una manovra che tenga conto dell’esito delle interlocuzioni con Bruxelles. A margine del Consiglio europeo, la scorsa settimana, Meloni ne aveva parlato direttamente con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, dicendosi poi “ottimista”, vedendo “margini per avere maggiore flessibilità”.

Tra le priorità su cui sta lavorando la maggioranza – proseguono le fonti – figurano gli interventi a favore dei giovani e degli anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e le misure per fronteggiare il costo dell’energia.

È stato inoltre affrontato il tema del contributo richiesto al settore finanziario nell’ambito della definizione delle coperture della manovra.

Il confronto, viene spiegato, proseguirà nei prossimi giorni per individuare un equilibrio tra le priorità della maggioranza, e i margini finanziari disponibili.