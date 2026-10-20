Casa, Baccarini (Confassociazioni Real Estate): “Priorità aumentare offerta abitativa”

(Adnkronos) – “Non si può pensare di rigenerare le nostre città se prima non si trasforma il patrimonio pubblico e privato inutilizzato. C’è una carenza di offerta abitativa che rende sempre più faticoso l’accesso alla casa”. Lo ha dichiarato Gian Battista Baccarini, presidente di Confassociazioni Real Estate, intervenendo a “Comunicare l’Abitare”, il think tank promosso da Casa Radio. “Quello che secondo noi è prioritario è aumentare l’offerta di abitazioni, prima di tutto mettendo sul mercato tutto quel patrimonio che non viene utilizzato”, ha sottolineato Baccarini, richiamando anche le difficoltà che frenano molti proprietari. “Decidono di non affittare perché hanno paura di non rientrare in possesso dei propri immobili o di non ricevere il pagamento del canone di locazione”, ha spiegato. Secondo il presidente di Confassociazioni Real Estate, è quindi necessario intervenire congiuntamente sul patrimonio immobiliare pubblico e privato, favorendo il recupero e la riconversione degli immobili inutilizzati. “C’è tantissimo patrimonio, tra ex caserme, ex scuole ed ex ospedali, che è inutilizzato e che andrebbe riconvertito, riqualificato e messo a disposizione a canoni calmierati, anche per gli anziani”, ha concluso.