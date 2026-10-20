Centrosinistra, Conte: “Rischiamo il duello rusticano, mi auguro altri candidati alle primarie”

(Adnkronos) – “Rischiamo ancora di andare verso una prospettiva divisiva, al di là dell’impegno. Il mio è garantito perché non ci sia un clima da conta finale, ma è evidente che se ci sono due leader di partito…”. Così Giuseppe Conte al Forum Coldiretti parlando di primarie nel centrosinistra. “Io mi auguro ci siano altri candidati perché non sia un duello rusticano. Il tema è allargare la visione, il respiro, e dare una possibilità per un confronto assolutamente democratico, senza ritrovarci schiacciati su una rivalità che potrebbe far male”, ha aggiunto il presidente del Movimento 5 Stelle.

“Ora – ha sottolineato Conte – è importante ritrovarsi per finalizzare questo progetto condiviso. In questi giorni il disagio sociale sta trovando il governo impreparato, è incapace di comprenderlo. Servono misure da annunciare nel programma e subito in questa legge di bilancio, la gente non può attendere”. “Prima il programma e subito dopo il leader, ho già detto che per me nel giro di qualche settimana possiamo fare un lavoro serio e un attimo dopo tracciare il progetto delle primarie, che siano un confronto sereno per la democrazia”, ha detto il leader M5S.

Conte ha affrontato la questione anche in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Elly Schlein è stata chiara sin dall’inizio, la sua è una pretesa legittima. Adesso però, dopo questo chiarimento interno, dico al Pd che il programma va fatto subito, perché in questi 4 anni all’opposizione abbiamo già lavorato insieme. Abbiamo già una base. Negli scorsi mesi ciascuna forza di opposizione ha avuto tutto il tempo per elaborare proposte più specifiche, adesso di fronte a una rabbia sociale che monta e non trova risposte dal governo, abbiamo la responsabilità di presentare noi il nostro programma. Subito. Siamo pronti e non c’è motivo di rimandare”. “Non dobbiamo offrire nessun vantaggio a Meloni, che è già in campagna elettorale – ha avvertito ancora Conte – Con un Paese in ginocchio dobbiamo subito presentare il nostro programma e individuare quanto prima il leader”. E farlo “il prima possibile” in modo da “consentire alla coalizione di contrapporre a Meloni una voce chiara e unica”.A chi gli chiedeva del programma del centrosinistra, la segretaria del Pd, Elly Schlein, lasciando un convegno all’Hotel Nazionale a Roma, ha risposto: “Fateci lavorare e arriverà presto”.

