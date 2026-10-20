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Champions League, da Roma e Napoli a Psg-Barcellona: tutte le partite di oggi e dove vederle in tv

| 20 Ottobre 2026 08:03 | 0 commenti

Champions League, da Roma e Napoli a Psg-Barcellona: tutte le partite di oggi e dove vederle in tv

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(Adnkronos) – Torna in campo la Champions League. Oggi, martedì 20 ottobre, la massima competizione europea è di nuovo protagonista – in diretta tv e streaming – con la terza giornata. Occhi puntati sulla Roma, che all’Olimpico, dopo aver subito la rimonta del Real Madrid, ospita lo Slovan Bratislava per andare a caccia di punti pesanti per la classifica, visto che i giallorossi sono fermi a quota 1 dopo il pareggio dell’esordio contro il Fenerbahce. Ancora a zero invece il Napoli, che al Maradona sfida il Bodo/Glimt. In campo anche Liverpool, Manchester City e Atletico Madrid e il big match tra Paris Saint-Germain e Barcellona. 

 

Ecco tutte le partite in programma oggi, martedì 20 ottobre: 

Alle ore 18.45
 

Fenerbahce-Slavia Praga 

Sabah-Dortmund 

Alle ore 21
 

Psg-Barcellona 

Liverpool-Villarreal 

Manchester City-Aek Atene 

Roma-Slovan Bratislava 

Porto-Psv 

Napoli-Bodo/Glimt 

Stoccarda-Atletico Madrid 

 

Le partite di oggi di Champions League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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