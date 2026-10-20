Deputata australiana investita da auto, amputata una gamba. Incriminato un 43enne per ‘attacco mirato’

(Adnkronos) – La deputata australiana Helen Haines, investita volontariamente da un’auto lunedì davanti al suo ufficio, ha perso una gamba. Lo hanno riferito diversi media locali. La parlamentare indipendente, 65 anni, nota per il suo impegno contro la corruzione e il cambiamento climatico, è stata sottoposta a un intervento chirurgico durante la notte.

Intanto la polizia australiana ha incriminato un uomo di 43 anni per il presunto attacco “mirato” contro la parlamentare, eletta nel 2019. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, l’aggressore avrebbe investito Haines mentre si trovava dietro all’auto, per poi fare retromarcia e colpirla una seconda volta, prima di essere fermato da un passante. “E’ chiaro che si è trattato di un atto deliberato. Non è stato un incidente, qualcuno che ha semplicemente perso il controllo dell’auto”, ha dichiarato il premier Anthony Albanese, sottolineando che l’attacco era “chiaramente finalizzato a fare del male a Helen Haines”.

Il sospettato, identificato dai media locali come Brendan Nugent, è accusato di guida pericolosa con lesioni gravi, lesioni gravi dolose e per il reato federale di aggressione ai danni di un pubblico ufficiale. L’uomo, attualmente in custodia, comparirà domani davanti a un tribunale. Alle indagini partecipano anche le autorità antiterrorismo, sebbene il movente dell’aggressione non sia ancora stato accertato. La famiglia del sospettato ha riferito che la 65enne Haines era un’amica da oltre vent’ani, definendo quanto accaduto “devastante e incomprensibile”.