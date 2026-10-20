Disi (Enea): “Teatro e informazione per sensibilizzare sulla riqualificazione degli immobili”

(Adnkronos) – “La Casa Cambia è uno spettacolo che parla di abitare, con la stessa logica del teatro greco: educare, trasferire conoscenze e informare”. Lo ha detto Antonio Disi, ricercatore Enea, illustrando il progetto teatrale dedicato alla casa e alla riqualificazione degli immobili in occasione di ‘Comunicare l’Abitare 2026’, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura a Roma. L’iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di ripensare il modo di abitare e intervenire sulle proprie case. “L’obiettivo – ha spiegato Risi – è presentare in anteprima uno spettacolo che porteremo successivamente anche in altre città italiane, coinvolgendo architetti, ingegneri, geometri e cittadini per parlare della casa e di come cambiare il modo di abitare e riqualificare”.

Uno degli obiettivi è comprendere perché spesso le decisioni di riqualificazione arrivino tardi o non si traducano in interventi concreti. “È molto complicato per un tecnico accompagnare una persona verso la decisione di cambiare e riqualificare casa. Con questo spettacolo – ha concluso il ricercatore – cercheremo di riflettere, sensibilizzare e valutare quali sono le barriere e perché non si riesce ad arrivare fino in fondo”.