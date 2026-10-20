La Cina rafforza il sostegno ai poli di innovazione sci-tech

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri la Cina ha pubblicato delle linee guida per rafforzare il sostegno finanziario alla costruzione di centri internazionali per la scienza e la tecnologia a Pechino (regione di Pechino-Tianjin-Hebei), Shanghai (delta del fiume Yangtze) e nella Greater Bay Area (GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Le linee guida, pubblicate dalla Banca popolare cinese (PBOC) in collaborazione con altri dieci dipartimenti, mirano a costruire un sistema di servizi finanziari che risponda meglio alle funzioni principali e al posizionamento internazionale dei tre poli di innovazione.

Entro il 2030, il Paese punta a istituire un solido sistema di servizi finanziari a catena completa per l’innovazione tecnologica, a ottenere un “aumento significativo” della quota di finanziamenti diretti e a formare sostanzialmente un modello di servizi finanziari integrati nelle tre regioni, secondo le linee guida.

Tra le misure specifiche, le linee guida prevedono di migliorare le politiche di agevolazione delle operazioni in valuta estera per i soci accomandanti stranieri qualificati (QFLP), una misura che dovrebbe agevolare gli investimenti azionari in Cina da parte di istituzioni estere.

Le linee guida prevedono inoltre di semplificare la gestione dei fondi transfrontalieri per le multinazionali tecnologiche e per le imprese cinesi che finanziano i propri centri di ricerca e sviluppo all’estero.

Il documento stabilisce priorità differenziate per ciascuna regione. La regione di Pechino-Tianjin-Hebei si concentrerà sull’innovazione originale e sull’innovazione regionale coordinata, con un maggiore sostegno finanziario alle principali infrastrutture scientifiche e tecnologiche.

Il delta del fiume Yangtze sfrutterà i vantaggi dei propri cluster industriali per creare un ecosistema finanziario per la tecnologia caratterizzato dalla partecipazione di più soggetti e dalla condivisione dei benefici.

La GBA svilupperà un sistema finanziario aperto per la tecnologia, ponendo l’accento sull’approfondimento dell’interazione finanziaria di alto livello e dell’allineamento normativo tra Guangdong, Hong Kong e Macao.

Le linee guida sottolineano inoltre la necessità di creare meccanismi di prevenzione e controllo dei rischi per tutelarsi con fermezza dai rischi finanziari sistemici.

Intervenendo ieri a Pechino alla conferenza annuale del Financial Street Forum 2026, il governatore della PBOC, Pan Gongsheng, ha dichiarato che la costruzione dei tre centri internazionali di innovazione scientifica e tecnologica rappresenta una delle principali strategie delle autorità centrali. Pan ha sottolineato che la banca centrale promuoverà maggiori iniziative pilota nelle tre regioni in settori quali il rifinanziamento, il segmento dedicato alla scienza e alla tecnologia del mercato obbligazionario e gli investimenti e i finanziamenti transfrontalieri.

Il 14esimo Piano quinquennale del Paese (2021-2025) prevedeva il sostegno all’iniziativa volta a trasformare Pechino, Shanghai e la GBA in centri internazionali per l’innovazione scientifica e tecnologica, un obiettivo che ha guidato i progressi degli ultimi cinque anni.

L’espansione dei centri di Pechino e Shanghai, rispettivamente nella più ampia regione di Pechino-Tianjin-Hebei e nel delta del fiume Yangtze, segna il passaggio dai progressi limitati alle singole città verso uno sviluppo regionale coordinato, un orientamento delineato durante la Conferenza centrale sul lavoro economico del 2025.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-