Lotto, inaugurazione della nuova sala estrazionale di Milano

(Adnkronos) – E’ stata inaugurata a Milano la nuova Sala estrazionale del Lotto, completamente rinnovata nell’ambito del programma di innovazione avviato con la nuova concessione del Gioco del Lotto, che Brightstar Lottery si è aggiudicata nel luglio 2025. Un percorso che interessa l’intero ecosistema del Lotto, dalle infrastrutture tecnologiche alla rete di vendita, fino alla valorizzazione degli elementi più iconici della sua tradizione. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, i vertici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Federazione Italiana Tabaccai. La nuova sede di Milano comprende una sala di circa 200 metri quadrati, una regia tecnica dedicata, una sala test e spazi specializzati a supporto delle attività operative. Progettata per ospitare le tecnologie dedicate alle operazioni di estrazione, la struttura è soprattutto il nuovo sito nazionale di Disaster Recovery per le estrazioni del Lotto: in caso di necessità, può assumere l’intera operatività estrazionale, contribuendo a garantire continuità, sicurezza e resilienza del servizio.

La Sala di Milano rappresenta una delle espressioni più visibili di un più ampio programma di trasformazione tecnologica avviato con la nuova concessione del Lotto e che ha interessato anche la rete di vendita. Nel documento di risposta al bando di gara per il rinnovo della concessione era stato assunto l’impegno di completare in 12 mesi il rinnovo tecnologico della rete. Il programma è stato completato in soli 8 mesi, con quattro mesi di anticipo rispetto alle tempistiche previste, portando alla sostituzione di 300.000 dispositivi presso i 35.000 punti vendita della rete del Lotto. Un intervento che testimonia la capacità di realizzare programmi di innovazione tecnologica complessi in tempi rapidi, mettendo a disposizione della rete terminali di ultima generazione e piattaforme tecnologiche evolute, efficienti e progettate per accompagnarne l’evoluzione.

Parallelamente, è stata rinnovata l’infrastruttura tecnologica centrale attraverso una moderna architettura di Private Cloud articolata su due Region, Roma e Milano, con tre Data Center ciascuna, rafforzando ulteriormente l’ecosistema tecnologico a supporto delle attività del Lotto. “La nuova Sala Estrazionale di Milano è molto più di uno spazio tecnologico: rappresenta il percorso di trasformazione avviato con la nuova concessione del Lotto. Un progetto in cui l’innovazione permea ogni aspetto della nostra attività, dalle infrastrutture ai processi, dall’offerta di gioco alla valorizzazione della tradizione. Abbiamo realizzato un ambiente moderno, sicuro e resiliente, capace di guardare al futuro senza perdere di vista i valori che da sempre alimentano la fiducia dei giocatori: trasparenza, affidabilità ed eccellenza operativa. Perché in Brightstar l’innovazione non è solo una questione di tecnologia, ma soprattutto di persone, delle loro competenze, della loro passione e di cultura orientata al miglioramento continuo”, dichiara Alessandro Paciucci, SVP Italy Lottery Operations di Brightstar.

Nel corso dell’evento è stata presentata anche la Nuova Smorfia, un progetto che rinnova uno dei patrimoni culturali più rappresentativi italiani e del Lotto mantenendo saldo il legame con la tradizione. Restano intatti i novanta numeri, mentre vengono rinnovati significati, immagini e linguaggio attraverso un nuovo universo visivo contemporaneo. Dal progetto è nato anche un libro dedicato alla Nuova Smorfia, che raccoglie i novanta numeri, le loro storie, i significati e il nuovo immaginario visivo. Il volume sarà distribuito nelle ricevitorie del Lotto a Natale. La nuova Sala estrazionale, il rinnovamento tecnologico della rete e la Nuova Smorfia raccontano così un percorso che guarda al futuro attraverso innovazione, tecnologia ed efficienza, preservando al tempo stesso l’identità e lo storico legame del Gioco del Lotto con la cultura italiana.