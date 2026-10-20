Maltempo sull’Italia, in arrivo temporali intensi e nubifragi: scuole chiuse a Genova

(Adnkronos) – Una forte perturbazione atlantica è in arrivo sull’Italia, con piogge intense, temporali autorigeneranti e raffiche di Scirocco oltre i 50-60 km/h. La fase di maltempo coinvolgerà inizialmente il Nord, con particolare attenzione alla Liguria, dove sono previsti accumuli di pioggia fino a 200 millimetri in poche ore, per poi estendersi al Centro-Sud. A Genova, in vista dell’allerta meteo arancione, domani, martedì 20 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. In Toscana, invece, è stata diramata un’allerta gialla per temporali forti.

“L’autunno entra nel vivo. Nelle prossime ore un’intensa perturbazione di origine atlantica arriverà sull’Italia, aprendo una fase di spiccato maltempo che interesserà dapprima le regioni settentrionali e poi si estenderà al resto del Paese. A guidare il peggioramento sarà una vasta area depressionaria che, in approfondimento sui nostri mari già da domani, richiamerà a sé forti venti di Scirocco carichi di umidità dal Mediterraneo, innescando un’insidiosa linea di convergenza in particolare davanti alle coste liguri”, afferma all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che avverte del rischio di fenomeni particolarmente intensi, soprattutto sui settori centro-occidentali della Liguria.

“L’interazione tra masse d’aria diverse favorirà lo sviluppo di temporali autorigeneranti. Si tratta di strutture stazionarie e molto intense che continuano a scaricare pioggia incessante sugli stessi territori per ore. A causa di questa dinamica, i settori centro-occidentali della Liguria rischiano accumuli pluviometrici estremi, fino a 200 mm in pochissime ore. Per dare un’idea dell’eccezionalità del fenomeno, si tratta dell’equivalente della pioggia che normalmente cade nell’arco di circa due mesi”, spiega Gussoni.

Il peggioramento non si fermerà alla Liguria. “Nella giornata di martedì le piogge abbondanti e persistenti si estenderanno rapidamente alle zone alpine, prealpine e di pianura del Nord, colpendo in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Toscana. Successivamente, nella giornata di mercoledì 21 ottobre, la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud, interessando soprattutto il versante tirrenico con forti temporali e rovesci intensi”.

Attenzione anche ai venti, che accompagneranno il passaggio della perturbazione con raffiche sostenute soprattutto lungo le coste. “Lo Scirocco soffierà con raffiche sostenute lungo le coste, superando facilmente i 50-60 chilometri orari. Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti e di seguire attentamente gli aggiornamenti della Protezione Civile”.

Un primo miglioramento è atteso da giovedì 22 ottobre, quando sono previsti maggiori spazi soleggiati su buona parte della Penisola. La tregua potrebbe però durare poco: già da venerdì un nuovo fronte perturbato potrebbe interessare parte del Centro-Nord. “Insomma, fuori gli ombrelli, l’autunno entra nel vivo”, conclude Gussoni.

A Genova è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 20 ottobre 2026, in vista dell’allerta meteo arancione prevista dalle 7 fino alla mezzanotte. “Dato lo scenario delineato da Arpal e alla luce del forte stato di stress del territorio a seguito delle intense precipitazioni di domenica, soprattutto nel levante cittadino, il Centro Operativo Comunale ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 20 ottobre 2026. La chiusura è riferita alle sole attività didattiche. La decisione è definitiva e non sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte del Coc”.

È quanto si legge in una comunicazione interna del Comune di Genova che anticipa il provvedimento adottato in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’assessore alla Scuola Rita Bruzzone, contattata dall’Adnkronos, ha confermato la chiusura di tutte le scuole cittadine.

Allerta gialla per temporali forti sulla Toscana centro-occidentale e sull’Arcipelago. L’avviso è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale e sarà in vigore dalle ore 15 fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre.

A comunicarlo sui social è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che segnala la possibilità di fenomeni intensi soprattutto nella seconda parte della giornata.

“Dal pomeriggio di domani e con maggiore frequenza dalla sera sono possibili temporali, localmente di forte intensità e associati a nubifragi e forti colpi di vento sull’Arcipelago, sulla costa e sulle zone occidentali della regione”.

L’evoluzione del quadro meteorologico richiede dunque attenzione in diverse aree del Paese, con particolare cautela in Liguria per il rischio di precipitazioni eccezionali e in Toscana per la possibilità di temporali intensi, nubifragi e forti raffiche di vento.