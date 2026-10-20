Mercedes-Benz inaugura a Fellbach il Classic Center rinnovato e ampliato

ROMA (ITALPRESS) – Dopo un ampio intervento di ristrutturazione e ampliamento, lo scorso fine settimana Mercedes-Benz ha inaugurato il Classic Center di Fellbach. Su una superficie complessiva di circa 18.000 metri quadrati, Mercedes-Benz Heritage offre l’intera gamma di servizi dedicati ai veicoli storici con la Stella, di tutte le epoche e serie. L’offerta spazia dalla manutenzione e dalle riparazioni fino ai restauri di fabbrica, alla compravendita di veicoli, alle perizie del Costruttore e ai Mercedes-Benz Classic Genuine Parts. Con circa 10.000 metri quadrati di officine e un team di circa 70 esperti, il sito rappresenta la più grande realtà al mondo dedicata al restauro, all’assistenza e alla riparazione delle automobili storiche Mercedes-Benz. Durante la cerimonia di inaugurazione, Sandra Button, per molti anni presidente del Pebble Beach Concours d’Elegance, ha ricevuto il Mercedes-Benz Heritage Lifetime Achievement Award. Il riconoscimento le è stato consegnato da Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage GmbH.

“L’ampliamento del Classic Center segna una tappa fondamentale per Mercedes-Benz Heritage. La gamma di servizi dedicati alla conservazione nel tempo delle auto storiche con la Stella dimostra ciò che rappresenta il nostro marchio: massima qualità, tutela della nostra storia e sguardo rivolto al futuro. In perfetta sintonia con il nostro principio guida: ‘Heritage Creates Futurè” ha detto Marcus Breitschwerdt, Executive Vice President di Mercedes-Benz AG e CEO di Mercedes-Benz Heritage GmbH.

Nelle immediate vicinanze della sede principale già esistente è stato aggiunto un ulteriore immobile, che ha consentito di riorganizzare gli spazi e i flussi di lavoro disponibili e di offrire maggiore spazio ai singoli reparti. Con sei specializzazioni artigianali, il Classic Center copre tutti gli interventi eseguiti sulle automobili storiche Mercedes-Benz. In questo modo è possibile realizzare internamente restauri di fabbrica completi. Tra le novità figurano una cabina di verniciatura e un banco prova motori. La dotazione del centro comprende ora anche macchinari specializzati per la lavorazione dei metalli e dei componenti del motore. Parallelamente è cresciuto anche il team. Nel centro, specialisti di grande esperienza trasmettono le proprie competenze specifiche alle nuove generazioni. Nell’ambito di programmi di mentoring, giovani professionisti che hanno completato la formazione nelle moderne discipline automobilistiche lavorano per un periodo prolungato al fianco di questi specialisti. In questo modo, conoscenze preziose vengono preservate per il futuro. A Fellbach sono state inoltre potenziate le risorse dedicate alle altre attività del Classic Center, dalla compravendita di veicoli fino alla fornitura di ricambi.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz –

(ITALPRESS).