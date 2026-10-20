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Milano, giovane investita da treno a Porta Garibaldi: solo lievi ferite

| 20 Ottobre 2026 14:04 | 0 commenti

Milano, giovane investita da treno a Porta Garibaldi: solo lievi ferite

AdnKronos
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(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stata investita ieri sera da un treno presso la stazione di Porta Garibaldi, a Milano. L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30 nel sottopasso della stazione, al binario 1. La ventenne ha riportato solo lievi ferite e non versa in pericolo di vita. La giovane è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, la polizia ferroviaria e gli operatori sanitari del 118 che la hanno subito soccorsa. 

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